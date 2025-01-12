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سعر Paca AI (PACA) المباشر لليوم هو USD 0.00738316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.56M . يتم تحديث سعر PACA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paca AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.24K - تغيير سعر Paca AI خلال اليوم هو -4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 753.69M

أداء سعر Paca AI (PACA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ -0.000358511909825231 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ +0.0056018242 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000358511909825231 -4.63% 30 يوم $ +0.0056018242 +75.87% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Paca AI (PACA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paca AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00714802$ 0.00714802 $ 0.00714802 24 ساعة مرتفع $ 0.0077524$ 0.0077524 $ 0.0077524 عالية طوال الوقت $ 0.01178802$ 0.01178802 $ 0.01178802 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -4.63% تغير السعر (7 أيام) -8.83%

معلومات سوق Paca AI (PACA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: