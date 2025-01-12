سعر Paca AI (PACA)
سعر Paca AI (PACA) المباشر لليوم هو USD 0.00738316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.56M. يتم تحديث سعر PACA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paca AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.24K
- تغيير سعر Paca AI خلال اليوم هو -4.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 753.69M
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خلال اليوم، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ -0.000358511909825231 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ +0.0056018242 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paca AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000358511909825231
|-4.63%
|30 يوم
|$ +0.0056018242
|+75.87%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paca AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-4.63%
-8.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.
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