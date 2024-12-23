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سعر Ozone Metaverse ($OZONE) المباشر لليوم هو USD 0.00133367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر $OZONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ozone Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M - تغيير سعر Ozone Metaverse خلال اليوم هو -13.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.31M

أداء سعر Ozone Metaverse ($OZONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ -0.000202391022011706 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.0004386796 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.0002745022 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.000333638290263988 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000202391022011706 -13.17% 30 يوم $ +0.0004386796 +32.89% 60 يوم $ +0.0002745022 +20.58% 90 يوم $ +0.000333638290263988 +33.36%

تحليل سعر Ozone Metaverse ($OZONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ozone Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00129557$ 0.00129557 $ 0.00129557 24 ساعة مرتفع $ 0.00153845$ 0.00153845 $ 0.00153845 عالية طوال الوقت $ 0.01610092$ 0.01610092 $ 0.01610092 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -13.17% تغير السعر (7 أيام) -13.99%

معلومات سوق Ozone Metaverse ($OZONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: