سعر Ozone Metaverse ($OZONE)
سعر Ozone Metaverse ($OZONE) المباشر لليوم هو USD 0.00133367. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر $OZONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ozone Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M
- تغيير سعر Ozone Metaverse خلال اليوم هو -13.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.31M
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خلال اليوم، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ -0.000202391022011706 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.0004386796 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.0002745022 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ozone Metaverse مقابل USD هو $ +0.000333638290263988 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000202391022011706
|-13.17%
|30 يوم
|$ +0.0004386796
|+32.89%
|60 يوم
|$ +0.0002745022
|+20.58%
|90 يوم
|$ +0.000333638290263988
|+33.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ozone Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-13.17%
-13.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
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