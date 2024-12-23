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سعر Optimus AI (OPTI) المباشر لليوم هو USD 0.073076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.31M . يتم تحديث سعر OPTI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Optimus AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.63K - تغيير سعر Optimus AI خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Optimus AI (OPTI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.00302266564599276 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.0074233450 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.0012489857 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ +0.00967422172917148 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00302266564599276 -3.97% 30 يوم $ -0.0074233450 -10.15% 60 يوم $ -0.0012489857 -1.70% 90 يوم $ +0.00967422172917148 +15.26%

تحليل سعر Optimus AI (OPTI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Optimus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064746$ 0.064746 $ 0.064746 24 ساعة مرتفع $ 0.077657$ 0.077657 $ 0.077657 عالية طوال الوقت $ 0.617148$ 0.617148 $ 0.617148 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -39.59%

معلومات سوق Optimus AI (OPTI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: