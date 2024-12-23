سعر Optimus AI (OPTI)
سعر Optimus AI (OPTI) المباشر لليوم هو USD 0.073076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.31M. يتم تحديث سعر OPTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Optimus AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.63K
- تغيير سعر Optimus AI خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.00302266564599276 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.0074233450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ -0.0012489857 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optimus AI مقابل USD هو $ +0.00967422172917148 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00302266564599276
|-3.97%
|30 يوم
|$ -0.0074233450
|-10.15%
|60 يوم
|$ -0.0012489857
|-1.70%
|90 يوم
|$ +0.00967422172917148
|+15.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Optimus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.97%
-39.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.
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