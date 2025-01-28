سعر One World Chain (OWCT)
سعر One World Chain (OWCT) المباشر لليوم هو USD 0.00110493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OWCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One World Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.81
- تغيير سعر One World Chain خلال اليوم هو +42.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ +0.00032903 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032903
|+42.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر One World Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
+42.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.
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