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سعر One World Chain (OWCT) المباشر لليوم هو USD 0.00110493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OWCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق One World Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.81 - تغيير سعر One World Chain خلال اليوم هو +42.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر One World Chain (OWCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ +0.00032903 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر One World Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032903 +42.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر One World Chain (OWCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One World Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00111216$ 0.00111216 $ 0.00111216 عالية طوال الوقت $ 0.00111216$ 0.00111216 $ 0.00111216 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) +42.41% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق One World Chain (OWCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: