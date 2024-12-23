سعر NX Token (NX)
سعر NX Token (NX) المباشر لليوم هو USD 0.067202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.30M. يتم تحديث سعر NX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NX Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K
- تغيير سعر NX Token خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.22M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NX.
خلال اليوم، كان سعر NX Token مقابل USD هو $ -0.00148495246847476 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NX Token مقابل USD هو $ -0.0102904608 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NX Token مقابل USD هو $ +0.0343782583 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NX Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00148495246847476
|-2.16%
|30 يوم
|$ -0.0102904608
|-15.31%
|60 يوم
|$ +0.0343782583
|+51.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NX Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-2.16%
-15.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NX إلى AUD
A$0.10685118
|1 NX إلى GBP
￡0.05308958
|1 NX إلى EUR
€0.0638419
|1 NX إلى USD
$0.067202
|1 NX إلى MYR
RM0.302409
|1 NX إلى TRY
₺2.36483838
|1 NX إلى JPY
¥10.51308088
|1 NX إلى RUB
₽6.90634954
|1 NX إلى INR
₹5.70813788
|1 NX إلى IDR
Rp1,083.90307406
|1 NX إلى PHP
₱3.95416568
|1 NX إلى EGP
￡E.3.41856574
|1 NX إلى BRL
R$0.40858816
|1 NX إلى CAD
C$0.09609886
|1 NX إلى BDT
৳7.99771002
|1 NX إلى NGN
₦104.02735196
|1 NX إلى UAH
₴2.80702754
|1 NX إلى VES
Bs3.427302
|1 NX إلى PKR
Rs18.63041046
|1 NX إلى KZT
₸35.14731802
|1 NX إلى THB
฿2.30435658
|1 NX إلى TWD
NT$2.19280126
|1 NX إلى CHF
Fr0.05980978
|1 NX إلى HKD
HK$0.52215954
|1 NX إلى MAD
.د.م0.67336404