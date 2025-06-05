سعر nuit (NUIT)
سعر nuit (NUIT) المباشر لليوم هو USD 0.00260722. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NUIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nuit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر nuit خلال اليوم هو -10.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر nuit مقابل USD هو $ -0.000316280753929146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.0010545399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.0028913530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.000049098749923692 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000316280753929146
|-10.81%
|30 يوم
|$ +0.0010545399
|+40.45%
|60 يوم
|$ +0.0028913530
|+110.90%
|90 يوم
|$ +0.000049098749923692
|+1.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر nuit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-10.81%
-2.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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