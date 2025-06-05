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سعر nuit (NUIT) المباشر لليوم هو USD 0.00260722 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NUIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nuit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر nuit خلال اليوم هو -10.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر nuit (NUIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nuit مقابل USD هو $ -0.000316280753929146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.0010545399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.0028913530 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nuit مقابل USD هو $ +0.000049098749923692 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000316280753929146 -10.81% 30 يوم $ +0.0010545399 +40.45% 60 يوم $ +0.0028913530 +110.90% 90 يوم $ +0.000049098749923692 +1.92%

تحليل سعر nuit (NUIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nuit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00259684$ 0.00259684 $ 0.00259684 24 ساعة مرتفع $ 0.00292558$ 0.00292558 $ 0.00292558 عالية طوال الوقت $ 0.063262$ 0.063262 $ 0.063262 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -10.81% تغير السعر (7 أيام) -2.77%

معلومات سوق nuit (NUIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: