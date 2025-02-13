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سعر Noot Noot (NOOT) المباشر لليوم هو USD 0.00273716 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M . يتم تحديث سعر NOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Noot Noot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.08K - تغيير سعر Noot Noot خلال اليوم هو +10.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Noot Noot (NOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Noot Noot مقابل USD هو $ +0.00025578 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Noot Noot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Noot Noot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Noot Noot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025578 +10.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Noot Noot (NOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Noot Noot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234431$ 0.00234431 $ 0.00234431 24 ساعة مرتفع $ 0.00311855$ 0.00311855 $ 0.00311855 عالية طوال الوقت $ 0.00311855$ 0.00311855 $ 0.00311855 تغير السعر (1 ساعة) +5.80% تغير السعر (1يوم) +10.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Noot Noot (NOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: