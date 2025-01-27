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سعر Noon USN (USN) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Noon USN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K - تغيير سعر Noon USN خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Noon USN (USN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ +0.00192563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00192563 +0.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Noon USN (USN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Noon USN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996515$ 0.996515 $ 0.996515 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Noon USN (USN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: