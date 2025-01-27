سعر Noon USN (USN)
سعر Noon USN (USN) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noon USN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K
- تغيير سعر Noon USN خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ +0.00192563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noon USN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00192563
|+0.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noon USN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.
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