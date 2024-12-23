سعر Neuracat (NCAT)
سعر Neuracat (NCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.80K. يتم تحديث سعر NCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neuracat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K
- تغيير سعر Neuracat خلال اليوم هو +4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Neuracat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neuracat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neuracat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neuracat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.62%
|30 يوم
|$ 0
|-84.17%
|60 يوم
|$ 0
|-70.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neuracat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.40%
+4.62%
-51.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First cat meme created by Noland Arbaugh using Neuralink
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