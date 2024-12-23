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سعر Netswap (NETT) المباشر لليوم هو USD 0.148338 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M . يتم تحديث سعر NETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Netswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.23K - تغيير سعر Netswap خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.29M

أداء سعر Netswap (NETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0002294760030265 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0280444559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0491226627 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.03467289421279274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002294760030265 -0.15% 30 يوم $ -0.0280444559 -18.90% 60 يوم $ -0.0491226627 -33.11% 90 يوم $ -0.03467289421279274 -18.94%

تحليل سعر Netswap (NETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Netswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.145382$ 0.145382 $ 0.145382 24 ساعة مرتفع $ 0.155096$ 0.155096 $ 0.155096 عالية طوال الوقت $ 28.25$ 28.25 $ 28.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -43.77%

معلومات سوق Netswap (NETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: