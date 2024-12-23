سعر Netswap (NETT)
سعر Netswap (NETT) المباشر لليوم هو USD 0.148338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M. يتم تحديث سعر NETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Netswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.23K
- تغيير سعر Netswap خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.29M
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خلال اليوم، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0002294760030265 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0280444559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.0491226627 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Netswap مقابل USD هو $ -0.03467289421279274 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002294760030265
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0280444559
|-18.90%
|60 يوم
|$ -0.0491226627
|-33.11%
|90 يوم
|$ -0.03467289421279274
|-18.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Netswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.15%
-43.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.
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