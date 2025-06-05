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سعر Nest Alpha Vault (NALPHA) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.89K . يتم تحديث سعر NALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Alpha Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Alpha Vault خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.87K

أداء سعر Nest Alpha Vault (NALPHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Alpha Vault مقابل USD هو $ +0.000613 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Alpha Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Alpha Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Alpha Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000613 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Alpha Vault (NALPHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Alpha Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Nest Alpha Vault (NALPHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: