احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NECT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NECT.

سعر Nectar (NECT) المباشر لليوم هو USD 1.017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.77M . يتم تحديث سعر NECT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nectar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.57K - تغيير سعر Nectar خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.72M

أداء سعر Nectar (NECT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ +0.00401228 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00401228 +0.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nectar (NECT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nectar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.983899$ 0.983899 $ 0.983899 24 ساعة مرتفع $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 عالية طوال الوقت $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nectar (NECT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: