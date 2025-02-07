سعر Nectar (NECT)
سعر Nectar (NECT) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.77M. يتم تحديث سعر NECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nectar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.57K
- تغيير سعر Nectar خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.72M
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خلال اليوم، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ +0.00401228 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nectar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00401228
|+0.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nectar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
+0.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.
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