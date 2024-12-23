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سعر Nacho the Kat (NACHO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.77M . يتم تحديث سعر NACHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nacho the Kat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.55K - تغيير سعر Nacho the Kat خلال اليوم هو +8.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.00B

أداء سعر Nacho the Kat (NACHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.16% 30 يوم $ 0 -24.80% 60 يوم $ 0 -53.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nacho the Kat (NACHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nacho the Kat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +8.16% تغير السعر (7 أيام) -21.72%

معلومات سوق Nacho the Kat (NACHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: