سعر Nacho the Kat (NACHO)
سعر Nacho the Kat (NACHO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.77M. يتم تحديث سعر NACHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nacho the Kat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.55K
- تغيير سعر Nacho the Kat خلال اليوم هو +8.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NACHO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NACHO.
خلال اليوم، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nacho the Kat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.16%
|30 يوم
|$ 0
|-24.80%
|60 يوم
|$ 0
|-53.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nacho the Kat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
+8.16%
-21.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NACHO إلى AUD
A$--
|1 NACHO إلى GBP
￡--
|1 NACHO إلى EUR
€--
|1 NACHO إلى USD
$--
|1 NACHO إلى MYR
RM--
|1 NACHO إلى TRY
₺--
|1 NACHO إلى JPY
¥--
|1 NACHO إلى RUB
₽--
|1 NACHO إلى INR
₹--
|1 NACHO إلى IDR
Rp--
|1 NACHO إلى PHP
₱--
|1 NACHO إلى EGP
￡E.--
|1 NACHO إلى BRL
R$--
|1 NACHO إلى CAD
C$--
|1 NACHO إلى BDT
৳--
|1 NACHO إلى NGN
₦--
|1 NACHO إلى UAH
₴--
|1 NACHO إلى VES
Bs--
|1 NACHO إلى PKR
Rs--
|1 NACHO إلى KZT
₸--
|1 NACHO إلى THB
฿--
|1 NACHO إلى TWD
NT$--
|1 NACHO إلى CHF
Fr--
|1 NACHO إلى HKD
HK$--
|1 NACHO إلى MAD
.د.م--