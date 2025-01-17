سعر My Bro (BRO)
سعر My Bro (BRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 571.12K. يتم تحديث سعر BRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My Bro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر My Bro خلال اليوم هو +3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر My Bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My Bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My Bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My Bro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر My Bro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+3.23%
+8.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.
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