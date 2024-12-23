احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MRSMIGGLES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MRSMIGGLES.

سعر Mrs Miggles (MRSMIGGLES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 872.98K . يتم تحديث سعر MRSMIGGLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mrs Miggles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.46K - تغيير سعر Mrs Miggles خلال اليوم هو +2.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 948.65M

أداء سعر Mrs Miggles (MRSMIGGLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mrs Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mrs Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mrs Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mrs Miggles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.95% 30 يوم $ 0 -62.94% 60 يوم $ 0 +714.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mrs Miggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00502618$ 0.00502618 $ 0.00502618 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +2.95% تغير السعر (7 أيام) -35.44%

معلومات سوق Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: