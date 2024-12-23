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سعر Mossland (MOC) المباشر لليوم هو USD 0.085738 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.29M . يتم تحديث سعر MOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mossland الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20M - تغيير سعر Mossland خلال اليوم هو +2.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 422.49M

أداء سعر Mossland (MOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.00246065 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.0058543449 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.0245230571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.01674970612249275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00246065 +2.95% 30 يوم $ +0.0058543449 +6.83% 60 يوم $ +0.0245230571 +28.60% 90 يوم $ +0.01674970612249275 +24.28%

تحليل سعر Mossland (MOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mossland: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.082926$ 0.082926 $ 0.082926 24 ساعة مرتفع $ 0.090679$ 0.090679 $ 0.090679 عالية طوال الوقت $ 0.516719$ 0.516719 $ 0.516719 تغير السعر (1 ساعة) -2.42% تغير السعر (1يوم) +2.95% تغير السعر (7 أيام) -10.37%

معلومات سوق Mossland (MOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: