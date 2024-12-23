سعر Mossland (MOC)
سعر Mossland (MOC) المباشر لليوم هو USD 0.085738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.29M. يتم تحديث سعر MOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mossland الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20M
- تغيير سعر Mossland خلال اليوم هو +2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 422.49M
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خلال اليوم، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.00246065 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.0058543449 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.0245230571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mossland مقابل USD هو $ +0.01674970612249275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00246065
|+2.95%
|30 يوم
|$ +0.0058543449
|+6.83%
|60 يوم
|$ +0.0245230571
|+28.60%
|90 يوم
|$ +0.01674970612249275
|+24.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mossland: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.42%
+2.95%
-10.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties.
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