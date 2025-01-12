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سعر Morpho eUSD (MEUSD) المباشر لليوم هو USD 1.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M . يتم تحديث سعر MEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morpho eUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Morpho eUSD خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.19M

أداء سعر Morpho eUSD (MEUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morpho eUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpho eUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpho eUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpho eUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morpho eUSD (MEUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpho eUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24 ساعة مرتفع $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 عالية طوال الوقت $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Morpho eUSD (MEUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: