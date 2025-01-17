سعر Moontax (CPAI)
سعر Moontax (CPAI) المباشر لليوم هو USD 0.189476. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.96M. يتم تحديث سعر CPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moontax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 369.24K
- تغيير سعر Moontax خلال اليوم هو +11.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ +0.01950688 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01950688
|+11.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moontax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+11.48%
+10.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
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