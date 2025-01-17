احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CPAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CPAI.

سعر Moontax (CPAI) المباشر لليوم هو USD 0.189476 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.96M . يتم تحديث سعر CPAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moontax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 369.24K - تغيير سعر Moontax خلال اليوم هو +11.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Moontax (CPAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ +0.01950688 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moontax مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01950688 +11.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moontax (CPAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moontax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.138601$ 0.138601 $ 0.138601 24 ساعة مرتفع $ 0.19575$ 0.19575 $ 0.19575 عالية طوال الوقت $ 0.218437$ 0.218437 $ 0.218437 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +11.48% تغير السعر (7 أيام) +10.71%

معلومات سوق Moontax (CPAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: