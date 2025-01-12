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سعر MoonPrime Games (LUNAR) المباشر لليوم هو USD 0.00491228 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.44M . يتم تحديث سعر LUNAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonPrime Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.96K - تغيير سعر MoonPrime Games خلال اليوم هو -22.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 904.62M

أداء سعر MoonPrime Games (LUNAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ -0.001434493895410952 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001434493895410952 -22.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MoonPrime Games (LUNAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonPrime Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00443939$ 0.00443939 $ 0.00443939 24 ساعة مرتفع $ 0.00634912$ 0.00634912 $ 0.00634912 عالية طوال الوقت $ 0.00965546$ 0.00965546 $ 0.00965546 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -22.60% تغير السعر (7 أيام) -38.68%

معلومات سوق MoonPrime Games (LUNAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: