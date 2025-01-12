سعر MoonPrime Games (LUNAR)
سعر MoonPrime Games (LUNAR) المباشر لليوم هو USD 0.00491228. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.44M. يتم تحديث سعر LUNAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonPrime Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.96K
- تغيير سعر MoonPrime Games خلال اليوم هو -22.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 904.62M
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خلال اليوم، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ -0.001434493895410952 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonPrime Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001434493895410952
|-22.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonPrime Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-22.60%
-38.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
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