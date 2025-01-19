سعر MoonDog AI (MDOGAI)
سعر MoonDog AI (MDOGAI) المباشر لليوم هو USD 0.01212655. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.11M. يتم تحديث سعر MDOGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonDog AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.50K
- تغيير سعر MoonDog AI خلال اليوم هو -10.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ -0.00147149067198358 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00147149067198358
|-10.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonDog AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-10.82%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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