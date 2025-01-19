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سعر MoonDog AI (MDOGAI) المباشر لليوم هو USD 0.01212655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.11M . يتم تحديث سعر MDOGAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonDog AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.50K - تغيير سعر MoonDog AI خلال اليوم هو -10.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MoonDog AI (MDOGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ -0.00147149067198358 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonDog AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00147149067198358 -10.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MoonDog AI (MDOGAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonDog AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01164284$ 0.01164284 $ 0.01164284 24 ساعة مرتفع $ 0.01364081$ 0.01364081 $ 0.01364081 عالية طوال الوقت $ 0.01391801$ 0.01391801 $ 0.01391801 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -10.82% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MoonDog AI (MDOGAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: