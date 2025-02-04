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سعر Monko ($MONKO) المباشر لليوم هو USD 0.00000497 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.84M . يتم تحديث سعر $MONKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.04K - تغيير سعر Monko خلال اليوم هو +65.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 973.38B

أداء سعر Monko ($MONKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +65.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monko ($MONKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000263$ 0.00000263 $ 0.00000263 24 ساعة مرتفع $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 عالية طوال الوقت $ 0.00000533$ 0.00000533 $ 0.00000533 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +65.59% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Monko ($MONKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: