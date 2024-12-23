سعر Monkey Pox (POX)
سعر Monkey Pox (POX) المباشر لليوم هو USD 0.00852985. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.55M. يتم تحديث سعر POX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkey Pox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.26K
- تغيير سعر Monkey Pox خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.000169764569793423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.0061620719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.0067504524 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.029463422425805906 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000169764569793423
|-1.95%
|30 يوم
|$ -0.0061620719
|-72.24%
|60 يوم
|$ -0.0067504524
|-79.13%
|90 يوم
|$ -0.029463422425805906
|-77.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Pox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-1.95%
-26.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monkey Pox $POX is an SPL-404 token on Solana, blending memecoin and NFT cultures into one. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $POX Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
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