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سعر Monkey Pox (POX) المباشر لليوم هو USD 0.00852985 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.55M . يتم تحديث سعر POX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monkey Pox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.26K - تغيير سعر Monkey Pox خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Monkey Pox (POX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.000169764569793423 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.0061620719 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.0067504524 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Pox مقابل USD هو $ -0.029463422425805906 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000169764569793423 -1.95% 30 يوم $ -0.0061620719 -72.24% 60 يوم $ -0.0067504524 -79.13% 90 يوم $ -0.029463422425805906 -77.54%

تحليل سعر Monkey Pox (POX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Pox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00833479$ 0.00833479 $ 0.00833479 24 ساعة مرتفع $ 0.00905675$ 0.00905675 $ 0.00905675 عالية طوال الوقت $ 0.098854$ 0.098854 $ 0.098854 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -26.66%

معلومات سوق Monkey Pox (POX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: