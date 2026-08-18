سعر Monkey Cult اليوم

السعر المباشر لمشروع Monkey Cult (MOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLT.

يحتل Monkey Cult حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 259,278، مع عرض متداول قدره 999.99M MOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00696958، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLT بمقدار +2.30% خلال الساعة الماضية و+5.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.35K.

معلومات سوق Monkey Cult (MOLT)

القيمة السوقية $ 259.28K$ 259.28K $ 259.28K الحجم (24 ساعة) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 259.28K$ 259.28K $ 259.28K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

القيمة السوقية الحالية لـ Monkey Cult هي $ 259.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.35K. العرض المتداول لـ MOLT يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999990562.061227. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 259.28K.