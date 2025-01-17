سعر Molecule (MOLECULE)
سعر Molecule (MOLECULE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.99K. يتم تحديث سعر MOLECULE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Molecule الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.27K
- تغيير سعر Molecule خلال اليوم هو +11.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42,045.44T
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خلال اليوم، كان سعر Molecule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Molecule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Molecule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Molecule مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Molecule: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.17%
+11.55%
-14.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let’s create some chemistry! 🧬⚡
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