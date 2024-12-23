سعر MIST (霞)
سعر MIST (霞) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 715.00K. يتم تحديث سعر 霞 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.28K
- تغيير سعر MIST خلال اليوم هو -18.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر MIST مقابل USD هو $ -0.000165539436301961 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIST مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000165539436301961
|-18.99%
|30 يوم
|$ 0
|-87.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.59%
-18.99%
-48.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Mist: AI-Driven, Community-Owned Cryptocurrency $Mist is an innovative, community-governed cryptocurrency that combines cutting-edge artificial intelligence with decentralized control to create a unique and forward-thinking digital asset. Powered by the advanced AI16Z technology model, $Mist is designed to offer both strong community involvement and AI-enhanced operations, setting a new standard in the blockchain space. Key Features: Community-Driven Governance: $Mist is a fully decentralized token where the community of holders plays a pivotal role in shaping the project’s direction. All major decisions, developments, and initiatives are voted on and executed by the community, ensuring a transparent and participatory ecosystem. AI-Powered Social Media Management: One of $Mist’s key innovations is its integration of AI into the project’s marketing and communication efforts. The official $Mist Twitter account is fully managed by AI, using advanced algorithms to curate content, engage with followers, and optimize outreach efforts. This AI-powered approach ensures consistent messaging and enhances the project’s visibility and engagement across social platforms. Explosive Market Performance: $Mist has gained rapid traction in the cryptocurrency market, with over $100 million in trading volume within its first 24 hours of launch and more than 10,000 holders. This strong initial performance highlights the project’s potential for continued growth and widespread adoption. Vision for Long-Term Growth: $Mist is focused on building a sustainable and robust ecosystem. With the combination of AI-driven technology and decentralized governance, the token is positioned to scale significantly and achieve strong performance in the broader cryptocurrency market
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