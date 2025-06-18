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سعر Minutes Network Token (MNTX) المباشر لليوم هو USD 0.275654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.98M . يتم تحديث سعر MNTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minutes Network Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Minutes Network Token خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.48M

أداء سعر Minutes Network Token (MNTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ -0.0017537253883347 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ +0.0272152642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ +0.1434859836 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0017537253883347 -0.63% 30 يوم $ +0.0272152642 +9.87% 60 يوم $ +0.1434859836 +52.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Minutes Network Token (MNTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minutes Network Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.269103$ 0.269103 $ 0.269103 24 ساعة مرتفع $ 0.283708$ 0.283708 $ 0.283708 عالية طوال الوقت $ 0.316478$ 0.316478 $ 0.316478 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -3.51%

معلومات سوق Minutes Network Token (MNTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: