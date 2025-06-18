سعر Minutes Network Token (MNTX)
سعر Minutes Network Token (MNTX) المباشر لليوم هو USD 0.275654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.98M. يتم تحديث سعر MNTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minutes Network Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Minutes Network Token خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.48M
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خلال اليوم، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ -0.0017537253883347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ +0.0272152642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ +0.1434859836 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minutes Network Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0017537253883347
|-0.63%
|30 يوم
|$ +0.0272152642
|+9.87%
|60 يوم
|$ +0.1434859836
|+52.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minutes Network Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.63%
-3.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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