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سعر Mini Donald (BARRON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BARRON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mini Donald الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mini Donald خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mini Donald (BARRON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ 0 +46.97% 60 يوم $ 0 -20.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mini Donald (BARRON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mini Donald: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00841015$ 0.00841015 $ 0.00841015 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +102.29%

معلومات سوق Mini Donald (BARRON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: