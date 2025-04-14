سعر Mini Donald (BARRON)
سعر Mini Donald (BARRON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BARRON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mini Donald الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mini Donald خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BARRON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BARRON.
خلال اليوم، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mini Donald مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|+46.97%
|60 يوم
|$ 0
|-20.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mini Donald: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.30%
+102.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BARRON The Mini Donald
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BARRON إلى VND
₫--
|1 BARRON إلى AUD
A$--
|1 BARRON إلى GBP
￡--
|1 BARRON إلى EUR
€--
|1 BARRON إلى USD
$--
|1 BARRON إلى MYR
RM--
|1 BARRON إلى TRY
₺--
|1 BARRON إلى JPY
¥--
|1 BARRON إلى RUB
₽--
|1 BARRON إلى INR
₹--
|1 BARRON إلى IDR
Rp--
|1 BARRON إلى KRW
₩--
|1 BARRON إلى PHP
₱--
|1 BARRON إلى EGP
￡E.--
|1 BARRON إلى BRL
R$--
|1 BARRON إلى CAD
C$--
|1 BARRON إلى BDT
৳--
|1 BARRON إلى NGN
₦--
|1 BARRON إلى UAH
₴--
|1 BARRON إلى VES
Bs--
|1 BARRON إلى PKR
Rs--
|1 BARRON إلى KZT
₸--
|1 BARRON إلى THB
฿--
|1 BARRON إلى TWD
NT$--
|1 BARRON إلى AED
د.إ--
|1 BARRON إلى CHF
Fr--
|1 BARRON إلى HKD
HK$--
|1 BARRON إلى MAD
.د.م--
|1 BARRON إلى MXN
$--