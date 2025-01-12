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سعر Minerva Wallet (MIVA) المباشر لليوم هو USD 0.00209893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.83K . يتم تحديث سعر MIVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minerva Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19 - تغيير سعر Minerva Wallet خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.26M

أداء سعر Minerva Wallet (MIVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.0000240335 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.0001356784 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.000173475285387799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ -0.0000240335 -1.14% 60 يوم $ -0.0001356784 -6.46% 90 يوم $ -0.000173475285387799 -7.63%

تحليل سعر Minerva Wallet (MIVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minerva Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00209616$ 0.00209616 $ 0.00209616 24 ساعة مرتفع $ 0.00212383$ 0.00212383 $ 0.00212383 عالية طوال الوقت $ 0.576706$ 0.576706 $ 0.576706 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Minerva Wallet (MIVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: