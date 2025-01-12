سعر Minerva Wallet (MIVA)
سعر Minerva Wallet (MIVA) المباشر لليوم هو USD 0.00209893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.83K. يتم تحديث سعر MIVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minerva Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19
- تغيير سعر Minerva Wallet خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.26M
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خلال اليوم، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.0000240335 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.0001356784 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minerva Wallet مقابل USD هو $ -0.000173475285387799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ -0.0000240335
|-1.14%
|60 يوم
|$ -0.0001356784
|-6.46%
|90 يوم
|$ -0.000173475285387799
|-7.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minerva Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.24%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
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