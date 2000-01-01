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أعلى نظام Gnosis Chain البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Gnosis Chain البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,394.57
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.477
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,907.11
0.00%
+0.01%
+2.06%
$ 4.60B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.306
+0.15%
-0.36%
-11.57%
$ 2.05B
$ 84.53K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.99878
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 698.15M
$ 1.77M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.94
+0.34%
+1.31%
+1.41%
$ 276.67M
$ 585.36
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998969
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 214.24M
$ 10.78M
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,944.6
-0.14%
-0.72%
+0.50%
$ 69.74M
$ 32.55
10
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1779
-0.11%
-4.36%
-11.86%
$ 64.10M
$ 662.08K
11
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1103
+2.12%
-9.93%
+7.37%
$ 64.10M
$ 853.43K
12
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0844
0.00%
-2.20%
-8.06%
$ 63.29M
$ 14.45K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.26
0.00%
+0.01%
+0.80%
$ 54.51M
$ 1.36K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.06
-0.23%
0.00%
-2.17%
$ 36.61M
$ 39.53M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.191434
-0.15%
+0.00%
-0.93%
$ 33.01M
$ 143.86K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 30.81M
$ 709.57K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.88M
$ 38.01K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004794
-0.19%
-2.55%
-10.47%
$ 25.31M
$ 15.83M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00851876
-0.01%
+0.00%
+14.92%
$ 21.02M
$ 3.96
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973494
-0.01%
0.00%
-1.64%
$ 11.55M
$ 2.85K
21
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00825121
+0.09%
+0.00%
-0.84%
$ 7.55M
$ 25.26K
22
balancer
balancer
BAL
$ 0.10526
-1.13%
-0.78%
+1.73%
$ 7.32M
$ 535.82K
23
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2421
-1.42%
-7.49%
-11.15%
$ 7.28M
$ 119.29K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 149.24
-1.87%
-0.01%
-0.10%
$ 6.92M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.353389
+0.01%
+0.03%
+0.86%
$ 6.89M
$ 440.68K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01902
0.00%
+1.82%
-24.24%
$ 4.25M
$ 3.49M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01098
+0.18%
+2.04%
-4.02%
$ 3.75M
$ 5.35M
28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00389756
-0.19%
-0.00%
-5.54%
$ 3.15M
$ 8.95K
29
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 6.08
+0.33%
+0.06%
+5.74%
$ 3.04M
$ 681.25
30
Agave
Agave
AGVE
$ 29.07
+0.38%
--
+1.29%
$ 2.91M
$ 19.71
31
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 12.78
32
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01781913
-0.75%
-0.01%
-5.56%
$ 2.35M
$ 39.74K
33
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03999
+0.13%
+0.89%
-3.35%
$ 2.10M
$ 1.36M
34
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02887639
+0.07%
-0.01%
-0.59%
$ 2.04M
$ 2.82
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.63M
$ 2.29K
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.194199
0.00%
+0.01%
+0.73%
$ 1.59M
$ 387.35
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.0163814
+0.05%
+0.02%
+2.60%
$ 1.18M
$ 0.50
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.645E-5
0.00%
-0.30%
+1.46%
$ 1.05M
--
39
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 621.44K
$ 140.15
40
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00059952
+0.15%
+0.00%
+0.73%
$ 596.50K
$ 685.24
41
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
42
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00109796
0.00%
--
+0.56%
$ 504.25K
$ 2.29
43
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00131333
0.00%
--
-4.77%
$ 497.12K
$ 21.08
44
Bread
Bread
BREAD
$ 0.999994
0.00%
-0.00%
+0.28%
$ 407.31K
$ 40.23
45
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.96K
$ 6.54K
46
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001703
-0.23%
+3.53%
-39.72%
$ 374.46K
$ 42.38M
47
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.02981766
0.00%
-0.09%
-10.63%
$ 286.64K
$ 35.35
48
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.0077543
-0.01%
-0.01%
+0.36%
$ 125.09K
$ 116.43
49
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
50
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031533
+0.08%
-0.01%
-0.89%
$ 87.31K
$ 578.75

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Gnosis Chain البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Gnosis Chain البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 60 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $97.05B.
ما هو التوكن نظام Gnosis Chain البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Gnosis Chain البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر FUSE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 3.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Gnosis Chain البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 60 نظام Gnosis Chain البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Gnosis Chain البيئي الشائعة USDC, WBTC, LINK. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Gnosis Chain البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Gnosis Chain البيئي حوالي $97.05B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Gnosis Chain البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.