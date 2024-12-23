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سعر MIMANY (MIMANY) المباشر لليوم هو USD 0.00056862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.36K . يتم تحديث سعر MIMANY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MIMANY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.61K - تغيير سعر MIMANY خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.64M

أداء سعر MIMANY (MIMANY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ -0.0002831453 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ -0.0004356473 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ +0.0002939147387047731 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ -0.0002831453 -49.79% 60 يوم $ -0.0004356473 -76.61% 90 يوم $ +0.0002939147387047731 +106.99%

تحليل سعر MIMANY (MIMANY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MIMANY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00056385$ 0.00056385 $ 0.00056385 24 ساعة مرتفع $ 0.00057065$ 0.00057065 $ 0.00057065 عالية طوال الوقت $ 0.04326742$ 0.04326742 $ 0.04326742 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -27.54%

معلومات سوق MIMANY (MIMANY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: