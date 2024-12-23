سعر MIMANY (MIMANY)
سعر MIMANY (MIMANY) المباشر لليوم هو USD 0.00056862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.36K. يتم تحديث سعر MIMANY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIMANY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.61K
- تغيير سعر MIMANY خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.64M
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خلال اليوم، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ -0.0002831453 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ -0.0004356473 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIMANY مقابل USD هو $ +0.0002939147387047731 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ -0.0002831453
|-49.79%
|60 يوم
|$ -0.0004356473
|-76.61%
|90 يوم
|$ +0.0002939147387047731
|+106.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIMANY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.11%
-27.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
mimany
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