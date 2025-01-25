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سعر Midas mBASIS (MBASIS) المباشر لليوم هو USD 1.094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBASIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Midas mBASIS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Midas mBASIS خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Midas mBASIS (MBASIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0025798 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0076865534 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0410056362 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0025798 +0.24% 30 يوم $ +0.0076865534 +0.70% 60 يوم $ +0.0410056362 +3.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Midas mBASIS (MBASIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mBASIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24 ساعة مرتفع $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 عالية طوال الوقت $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.24%

معلومات سوق Midas mBASIS (MBASIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: