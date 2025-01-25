سعر Midas mBASIS (MBASIS)
سعر Midas mBASIS (MBASIS) المباشر لليوم هو USD 1.094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBASIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Midas mBASIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Midas mBASIS خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0025798 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0076865534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ +0.0410056362 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mBASIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0025798
|+0.24%
|30 يوم
|$ +0.0076865534
|+0.70%
|60 يوم
|$ +0.0410056362
|+3.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mBASIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.24%
+0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.
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