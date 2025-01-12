سعر Mewing Coin (MEWING)
سعر Mewing Coin (MEWING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.23K. يتم تحديث سعر MEWING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mewing Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54K
- تغيير سعر Mewing Coin خلال اليوم هو +8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.11%
|30 يوم
|$ 0
|-40.40%
|60 يوم
|$ 0
|-71.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mewing Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+8.11%
-15.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.
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