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سعر Mewing Coin (MEWING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.23K . يتم تحديث سعر MEWING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mewing Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54K - تغيير سعر Mewing Coin خلال اليوم هو +8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Mewing Coin (MEWING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mewing Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.11% 30 يوم $ 0 -40.40% 60 يوم $ 0 -71.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mewing Coin (MEWING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mewing Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01197018$ 0.01197018 $ 0.01197018 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +8.11% تغير السعر (7 أيام) -15.73%

معلومات سوق Mewing Coin (MEWING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: