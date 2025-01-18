سعر Meme Moguls (MGLS)
سعر Meme Moguls (MGLS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Moguls الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19K
- تغيير سعر Meme Moguls خلال اليوم هو +17.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.74%
|30 يوم
|$ 0
|-5.34%
|60 يوم
|$ 0
|-15.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Moguls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+17.74%
+28.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies
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