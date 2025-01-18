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سعر Meme Moguls (MGLS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MGLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Moguls الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19K - تغيير سعر Meme Moguls خلال اليوم هو +17.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meme Moguls (MGLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Moguls مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.74% 30 يوم $ 0 -5.34% 60 يوم $ 0 -15.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme Moguls (MGLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Moguls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01593589$ 0.01593589 $ 0.01593589 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +17.74% تغير السعر (7 أيام) +28.45%

معلومات سوق Meme Moguls (MGLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: