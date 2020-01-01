توكنوميكس Meme Moguls (MGLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meme Moguls (MGLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meme Moguls (MGLS) Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies الموقع الرسمي: https://mememoguls.com/ الوثيقة البيضاء: https://meme-moguls.gitbook.io/meme-moguls-usdmgls-whitepaper/ اشتر MGLS الآن!

توكنوميكس Meme Moguls (MGLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meme Moguls (MGLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 190.82K $ 190.82K $ 190.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01593589 $ 0.01593589 $ 0.01593589 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Meme Moguls (MGLS)

توكنوميكس Meme Moguls (MGLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meme Moguls (MGLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MGLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MGLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MGLS، استكشف السعر المباشر لتوكن MGLS!

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