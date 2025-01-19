سعر MEMDEX100 (MEMDEX)
سعر MEMDEX100 (MEMDEX) المباشر لليوم هو USD 0.00465095. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.60M. يتم تحديث سعر MEMDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEMDEX100 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.82M
- تغيير سعر MEMDEX100 خلال اليوم هو -26.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.95M
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خلال اليوم، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ -0.001678926880759059 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001678926880759059
|-26.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEMDEX100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.07%
-26.52%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities. The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner. Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives. Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
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