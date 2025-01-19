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سعر MEMDEX100 (MEMDEX) المباشر لليوم هو USD 0.00465095 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.60M . يتم تحديث سعر MEMDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEMDEX100 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.82M - تغيير سعر MEMDEX100 خلال اليوم هو -26.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.95M

أداء سعر MEMDEX100 (MEMDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ -0.001678926880759059 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEMDEX100 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001678926880759059 -26.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEMDEX100 (MEMDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEMDEX100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0041481$ 0.0041481 $ 0.0041481 24 ساعة مرتفع $ 0.00869876$ 0.00869876 $ 0.00869876 عالية طوال الوقت $ 0.01985165$ 0.01985165 $ 0.01985165 تغير السعر (1 ساعة) -14.07% تغير السعر (1يوم) -26.52% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MEMDEX100 (MEMDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: