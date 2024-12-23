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سعر Mellow Man (MELLOW) المباشر لليوم هو USD 0.02172039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر MELLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mellow Man الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.20K - تغيير سعر Mellow Man خلال اليوم هو -15.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M

أداء سعر Mellow Man (MELLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.00394879369962722 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.0115321543 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.0145890885 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.06093926490181428 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00394879369962722 -15.38% 30 يوم $ -0.0115321543 -53.09% 60 يوم $ -0.0145890885 -67.16% 90 يوم $ -0.06093926490181428 -73.72%

تحليل سعر Mellow Man (MELLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mellow Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02074159$ 0.02074159 $ 0.02074159 24 ساعة مرتفع $ 0.02590906$ 0.02590906 $ 0.02590906 عالية طوال الوقت $ 0.227692$ 0.227692 $ 0.227692 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -15.38% تغير السعر (7 أيام) -29.80%

معلومات سوق Mellow Man (MELLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: