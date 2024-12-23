سعر Mellow Man (MELLOW)
سعر Mellow Man (MELLOW) المباشر لليوم هو USD 0.02172039. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر MELLOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mellow Man الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.20K
- تغيير سعر Mellow Man خلال اليوم هو -15.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M
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خلال اليوم، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.00394879369962722 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.0115321543 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.0145890885 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mellow Man مقابل USD هو $ -0.06093926490181428 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00394879369962722
|-15.38%
|30 يوم
|$ -0.0115321543
|-53.09%
|60 يوم
|$ -0.0145890885
|-67.16%
|90 يوم
|$ -0.06093926490181428
|-73.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mellow Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-15.38%
-29.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
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