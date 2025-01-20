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سعر Maru Dog (MARU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MARU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maru Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.44 - تغيير سعر Maru Dog خلال اليوم هو -9.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maru Dog (MARU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maru Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maru Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maru Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maru Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.18% 30 يوم $ 0 +4.70% 60 يوم $ 0 -6.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maru Dog (MARU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maru Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.46% تغير السعر (1يوم) -9.18% تغير السعر (7 أيام) +25.45%

معلومات سوق Maru Dog (MARU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: