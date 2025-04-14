سعر markkacy (KACY)
سعر markkacy (KACY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.82K. يتم تحديث سعر KACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق markkacy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر markkacy خلال اليوم هو +9.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر markkacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر markkacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر markkacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر markkacy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.12%
|30 يوم
|$ 0
|-11.43%
|60 يوم
|$ 0
|-41.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر markkacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+9.12%
+57.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth.
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