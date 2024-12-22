سعر Mantle Staked Ether (METH)
سعر Mantle Staked Ether (METH) المباشر لليوم هو USD 3,549.96. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57B. يتم تحديث سعر METH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mantle Staked Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.50M
- تغيير سعر Mantle Staked Ether خلال اليوم هو -2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 441.36K
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خلال اليوم، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ -96.547449215995 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +77.4846219240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +1,122.8257233000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +797.6635366467876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -96.547449215995
|-2.64%
|30 يوم
|$ +77.4846219240
|+2.18%
|60 يوم
|$ +1,122.8257233000
|+31.63%
|90 يوم
|$ +797.6635366467876
|+28.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Staked Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-2.64%
-12.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.
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