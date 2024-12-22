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سعر Mantle Staked Ether (METH) المباشر لليوم هو USD 3,549.96 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57B . يتم تحديث سعر METH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mantle Staked Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.50M - تغيير سعر Mantle Staked Ether خلال اليوم هو -2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 441.36K

أداء سعر Mantle Staked Ether (METH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ -96.547449215995 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +77.4846219240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +1,122.8257233000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Staked Ether مقابل USD هو $ +797.6635366467876 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -96.547449215995 -2.64% 30 يوم $ +77.4846219240 +2.18% 60 يوم $ +1,122.8257233000 +31.63% 90 يوم $ +797.6635366467876 +28.98%

تحليل سعر Mantle Staked Ether (METH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Staked Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,457.42$ 3,457.42 $ 3,457.42 24 ساعة مرتفع $ 3,646.5$ 3,646.5 $ 3,646.5 عالية طوال الوقت $ 4,729.53$ 4,729.53 $ 4,729.53 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -2.64% تغير السعر (7 أيام) -12.57%

معلومات سوق Mantle Staked Ether (METH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: