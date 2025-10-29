سعر Mansioncoin المباشر اليوم هو 0.00005553 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MANSION إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MANSION بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Mansioncoin المباشر اليوم هو 0.00005553 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MANSION إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MANSION بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Mansioncoin

سعر Mansioncoin (MANSION)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MANSION إلى USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mansioncoin (MANSION) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:44:52 (UTC+8)

معلومات سعر Mansioncoin (MANSION) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00005078
$ 0.00005078$ 0.00005078
24 ساعة منخفض
$ 0.00005645
$ 0.00005645$ 0.00005645
24 ساعة مرتفع

$ 0.00005078
$ 0.00005078$ 0.00005078

$ 0.00005645
$ 0.00005645$ 0.00005645

$ 0.00015157
$ 0.00015157$ 0.00015157

$ 0.00004298
$ 0.00004298$ 0.00004298

+0.92%

-0.89%

+14.13%

+14.13%

سعر Mansioncoin (MANSION) في الوقت الحقيقي هو $0.00005553. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MANSION بين أدنى سعر $ 0.00005078 وأعلى سعر $ 0.00005645، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMANSION على الإطلاق هو $ 0.00015157، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004298.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MANSION +0.92% على مدار الساعة الماضية، -0.89% على مدار 24 ساعة، و +14.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mansioncoin (MANSION)

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

--
----

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

القيمة السوقية الحالية لـ Mansioncoin هي $ 53.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MANSION يبلغ 964.52M، مع إجمالي عرض 964516712.189326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.54K.

سجل سعر Mansioncoin (MANSION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mansioncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mansioncoin مقابل USD هو $ +0.0000028478 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mansioncoin مقابل USD هو $ -0.0000187734 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mansioncoin مقابل USD هو $ -0.00003071135188208612 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.89%
30 يوم$ +0.0000028478+5.13%
60 يوم$ -0.0000187734-33.80%
90 يوم$ -0.00003071135188208612-35.61%

ما هو Mansioncoin ( MANSION )

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

المصدر Mansioncoin (MANSION)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Mansioncoin (USD)

كم ستكون قيمة Mansioncoin (MANSION) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Mansioncoin (MANSION) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Mansioncoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Mansioncoin!

عملة MANSION إلى العملات المحلية

توكنوميكس Mansioncoin (MANSION)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mansioncoin (MANSION) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MANSION والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Mansioncoin (MANSION)

كم يساوي Mansioncoin (MANSION) اليوم؟
سعر MANSION المباشر في USD هو USD 0.00005553، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MANSION إلى USD الحالي؟
سعر MANSION إلى USD الحالي هو $ 0.00005553. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Mansioncoin ؟
القيمة السوقية لعملة MANSION هي $ 53.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MANSION؟
العرض المتداول لتوكن MANSION هو 964.52M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MANSION؟
حقق MANSION سعرًا قياسيًا قدره 0.00015157 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MANSION؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00004298 MANSION.
ما هو حجم تداول MANSION؟
حجم تداول MANSION المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MANSION هذا العام؟
قد يرتفع MANSION هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MANSION لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:44:52 (UTC+8)

تحديثات Mansioncoin (MANSION) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

