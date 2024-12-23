سعر Manifest (MANIFEST)
سعر Manifest (MANIFEST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 717.78K. يتم تحديث سعر MANIFEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manifest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.74K
- تغيير سعر Manifest خلال اليوم هو +1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Manifest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manifest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manifest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manifest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.48%
|30 يوم
|$ 0
|-94.74%
|60 يوم
|$ 0
|-90.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Manifest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+1.48%
-59.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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