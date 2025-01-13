سعر MAGA VP (MVP)
سعر MAGA VP (MVP) المباشر لليوم هو USD 0.01409289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.35K. يتم تحديث سعر MVP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGA VP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K
- تغيير سعر MAGA VP خلال اليوم هو -6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.15M
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خلال اليوم، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0009308874167519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0046828164 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0026142367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.03549525650312136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009308874167519
|-6.19%
|30 يوم
|$ -0.0046828164
|-33.22%
|60 يوم
|$ -0.0026142367
|-18.55%
|90 يوم
|$ -0.03549525650312136
|-71.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA VP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-6.19%
-24.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme rewards token on Ethereum dedicated to supporting presidential candidate Donald Trump. Our token supports the MAGA TRUMP ecosystem by adding to its liquidity while passively rewarding MVP holders in TRUMP tokens through buy and sell tax.
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