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سعر MAGA VP (MVP) المباشر لليوم هو USD 0.01409289 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.35K . يتم تحديث سعر MVP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAGA VP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K - تغيير سعر MAGA VP خلال اليوم هو -6.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.15M

أداء سعر MAGA VP (MVP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0009308874167519 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0046828164 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.0026142367 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA VP مقابل USD هو $ -0.03549525650312136 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009308874167519 -6.19% 30 يوم $ -0.0046828164 -33.22% 60 يوم $ -0.0026142367 -18.55% 90 يوم $ -0.03549525650312136 -71.58%

تحليل سعر MAGA VP (MVP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA VP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01407113$ 0.01407113 $ 0.01407113 24 ساعة مرتفع $ 0.01507429$ 0.01507429 $ 0.01507429 عالية طوال الوقت $ 0.709196$ 0.709196 $ 0.709196 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -6.19% تغير السعر (7 أيام) -24.81%

معلومات سوق MAGA VP (MVP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: