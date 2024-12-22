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سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO) المباشر لليوم هو USD 0.02292866 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.04K . يتم تحديث سعر MMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mad Meerkat Optimizer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.84 - تغيير سعر Mad Meerkat Optimizer خلال اليوم هو -2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.80M

أداء سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ -0.00062222718506231 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ -0.0042046301 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ +0.0222395093 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ +0.008877568037254778 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00062222718506231 -2.64% 30 يوم $ -0.0042046301 -18.33% 60 يوم $ +0.0222395093 +96.99% 90 يوم $ +0.008877568037254778 +63.18%

تحليل سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Meerkat Optimizer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02287884$ 0.02287884 $ 0.02287884 24 ساعة مرتفع $ 0.02453958$ 0.02453958 $ 0.02453958 عالية طوال الوقت $ 17.41$ 17.41 $ 17.41 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.64% تغير السعر (7 أيام) -11.80%

معلومات سوق Mad Meerkat Optimizer (MMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: