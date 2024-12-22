سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO)
سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO) المباشر لليوم هو USD 0.02292866. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.04K. يتم تحديث سعر MMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mad Meerkat Optimizer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.84
- تغيير سعر Mad Meerkat Optimizer خلال اليوم هو -2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.80M
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خلال اليوم، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ -0.00062222718506231 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ -0.0042046301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ +0.0222395093 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Meerkat Optimizer مقابل USD هو $ +0.008877568037254778 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00062222718506231
|-2.64%
|30 يوم
|$ -0.0042046301
|-18.33%
|60 يوم
|$ +0.0222395093
|+96.99%
|90 يوم
|$ +0.008877568037254778
|+63.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Meerkat Optimizer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.64%
-11.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity!
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