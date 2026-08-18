سعر Mad Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Mad Coin ($MAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $MAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $MAD.

يحتل Mad Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 334,474، مع عرض متداول قدره 486.42M $MAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $MAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00556353، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $MAD بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-50.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.45K.

معلومات سوق Mad Coin ($MAD)

القيمة السوقية $ 334.47K$ 334.47K $ 334.47K الحجم (24 ساعة) $ 2.45K$ 2.45K $ 2.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 334.47K$ 334.47K $ 334.47K إمداد دورة التداول 486.42M 486.42M 486.42M إجمالي العرض 486,417,203.436339 486,417,203.436339 486,417,203.436339

القيمة السوقية الحالية لـ Mad Coin هي $ 334.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.45K. العرض المتداول لـ $MAD يبلغ 486.42M، مع إجمالي عرض 486417203.436339. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 334.47K.