سعر LOUDER (LOUDER)
سعر LOUDER (LOUDER) المباشر لليوم هو USD 0.00161954. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOUDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOUDER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.31K
- تغيير سعر LOUDER خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LOUDER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOUDER مقابل USD هو $ -0.0005882684 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOUDER مقابل USD هو $ -0.0009549820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOUDER مقابل USD هو $ -0.0008634037095523947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ -0.0005882684
|-36.32%
|60 يوم
|$ -0.0009549820
|-58.96%
|90 يوم
|$ -0.0008634037095523947
|-34.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOUDER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.07%
-6.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Louder is the first meme artist on Base. It is also one of the first 404's on BASE. Louder is connected to an album of songs developed by grammy-award winning producers in collaboration with Generative AI. Post launch we will give prompts to the community and allow them to unleash their own content for LOUDER. Owning 10,000 LOUDER tokens allows you to unlock SUPALOUDS which represent LOUDER songs.
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