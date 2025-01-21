سعر LooksCoin (LOOK)
سعر LooksCoin (LOOK) المباشر لليوم هو USD 0.00502869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LooksCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.74K
- تغيير سعر LooksCoin خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LooksCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LooksCoin مقابل USD هو $ +0.0000076591 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LooksCoin مقابل USD هو $ +0.0050800988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LooksCoin مقابل USD هو $ +0.0025335885315196535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ +0.0000076591
|+0.15%
|60 يوم
|$ +0.0050800988
|+101.02%
|90 يوم
|$ +0.0025335885315196535
|+101.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LooksCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.11%
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LookRev uses blockchain technology, automating the registration, distribution and payment process for creative asset, offering product maker, designer and contributor the modern toolset to make living using their creativity. LookRev (LOOK) coin is tradable token obtained for contributing creativity and content on the LookRev network, exchangeable for receiving goods and services on the platform. After the beta sale, LookRev development team has focused on developing the platform, and has since then successfully launched its beta product suites and service dashboard. LookRev has a dozen products in its product suite, fast growing user base, gained nearly billions of shopper views. LOOK token is a functional utility token actively used on the platform.
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