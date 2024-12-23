احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOOK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOOK.

سعر Look bro (LOOK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.58K . يتم تحديث سعر LOOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Look bro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.56K - تغيير سعر Look bro خلال اليوم هو +6.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M

أداء سعر Look bro (LOOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.51% 30 يوم $ 0 -74.93% 60 يوم $ 0 -85.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Look bro (LOOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Look bro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100492$ 0.00100492 $ 0.00100492 عالية طوال الوقت $ 0.00883169$ 0.00883169 $ 0.00883169 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) +6.51% تغير السعر (7 أيام) -36.18%

معلومات سوق Look bro (LOOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: