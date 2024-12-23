سعر Look bro (LOOK)
سعر Look bro (LOOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.58K. يتم تحديث سعر LOOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Look bro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.56K
- تغيير سعر Look bro خلال اليوم هو +6.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M
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خلال اليوم، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Look bro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.51%
|30 يوم
|$ 0
|-74.93%
|60 يوم
|$ 0
|-85.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Look bro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
+6.51%
-36.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.
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