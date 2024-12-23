سعر Long Mao (LMAO)
سعر Long Mao (LMAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.22K. يتم تحديث سعر LMAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Long Mao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62K
- تغيير سعر Long Mao خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 766.31M
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خلال اليوم، كان سعر Long Mao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Long Mao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Long Mao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Long Mao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ 0
|-58.27%
|60 يوم
|$ 0
|-62.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Long Mao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.55%
-1.37%
-26.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync.
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