سعر Little John اليوم

السعر المباشر لمشروع Little John (JOHN) اليوم هو $ 0.01719516، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOHN الحالي إلى USD هو $ 0.01719516 لكل JOHN.

يحتل Little John حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,195,155، مع عرض متداول قدره 1.00B JOHN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOHN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03086909، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOHN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 167.50M.

معلومات سوق Little John (JOHN)

القيمة السوقية $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M الحجم (24 ساعة) $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Little John هي $ 17.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 167.50M. العرض المتداول لـ JOHN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.20M.