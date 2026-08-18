سعر LiquiFy Dao اليوم

السعر المباشر لمشروع LiquiFy Dao (LIQUIFY) اليوم هو $ 0.00450738، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIQUIFY الحالي إلى USD هو $ 0.00450738 لكل LIQUIFY.

يحتل LiquiFy Dao حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,507,510، مع عرض متداول قدره 1.00B LIQUIFY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIQUIFY بين $ 0.00450293 (أدنى) و$ 0.004508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00453624، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00449962.

على المدى القصير، تحرك LIQUIFY بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.65K.

معلومات سوق LiquiFy Dao (LIQUIFY)

القيمة السوقية $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M الحجم (24 ساعة) $ 51.65K$ 51.65K $ 51.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LiquiFy Dao هي $ 4.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.65K. العرض المتداول لـ LIQUIFY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.51M.